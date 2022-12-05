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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فقدان التوكيل أو العقد.. هل الصورة تحل مكان الأصل؟.. اعرف الجواب

صدى البلد

فقدت أصل عقد البيع أو الايجار  المحرر لى، لم اعثر على التوكيل الذى حرره شقيقى المسافر للخارج  لإدارة أمور خاصة به ، امتلك صورة طبق الأصل من العقد أو التوكيل، فهل تفى بالغرض؟.. أسئلة كثيرة تتناقل على ألسن المواطنين حول ضياع مستندات كانت بملكيتهم تحتاج إلى من يطمئنهم، خاصة اذا كانت تتعلق  بمعاملات تجرى أمام الشهر العقارى.

بداية.. لا داعى للقلق فى مثل هذه الأمور، عليك أولا تحديد الجهة التى يجب أن تتوجه إليها، وهى فى مثل هذه الحالات مكتب التوثيق الذى حررت فيه التوكيل أو العقد  بالمنطقة المتواجد بها.

ثانيا: يجب أن يكون لديك صورة من التوكيل أو العقد أو الوثيقة التى تحتاجها، أو الرقم المحرر به وتاريخ تحريره، أى من هذه المعلومات، وذلك قبل التوجه إلى مكاتب التوثيق.

ثالثا: أعلم إنه إذا كان توكيلك من التوكيلات العامة سوف تصدر لك صورة طبق الأصل.. وإذا كان توكيل خاص أو محرر تم إجراء له إثبات تاريخ يتم استخراج شهادة لك، وهو ما ينطبق على العقد. 

وحول سؤال هل الصورة تحل مكان الأصل؟، سنجد أن القانون أجب على هذا السؤال، ونص علي  أن الصورة طبق الأصل تأخد نفس حجية المحرر الرسمي بالضبط وتحل مكانه.

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