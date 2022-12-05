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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريسيتش يُعادل النتيجة لـ كرواتيا برأسية رائعة في شباك اليابان

بيريسيتش
بيريسيتش

عادل منتخب كرواتيا النتيجة في المباراة التي تجمعه باليابان 1-1، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف كرواتيا جاء في الدقيقة 56 عن طريق إيفان بيريسيتش بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ديجان لوفرين من الجهة اليمنى.

الشوط الأول شهد سيطرة كرواتية على أحداث اللقاء، لكن المنتخب الياباني تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق دايزن ماييدا في الدقيقة 45، ليمنح “ الساموراي” التقدم.

وصعد منتخب كرواتيا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، عقب تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادله في لقاءين.

في المقابل تصدر منتخب اليابان على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، عقب تغلبه على منتخبي ألمانيا وإسبانيا، حيث قلب تأخره في الشوط الأول إلى انتصار 2-1 في الشوط الثاني خلال الجولتين الأولى والثالثة، فيما خسر 0-1 أمام منتخب كوستاريكا بالجولة الثانية.

ويطمح الساموراي، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، للتواجد في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أخفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال محاولاته الثلاث السابقة.

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