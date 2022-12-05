عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

صدى البلد

جددت وزارة الصحة والسكان ، تحذيرها بخصوص ما يطلق عليها «حقنة البرد أو الخلطة السحرية » وذلك لما تسببه من مضاعفات كثيرة منها الاعتلال الكلوي ومشكلات بالكبد والجهاز الهضمي والمناعي للإنسان .

وقالت الوزارة في تحذيرها إن حقنة البرد تضم في تكوينها مضادا حيويا ،ومن المتعارف عليه أن البرد لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية حيث إن الانفلونزا والبرد عدوى في روسية، موضحة أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي عدم اللجوء إلي تلك الحقنة لما تحتويه من مادة الكورتيزون التي يؤدي الإفراط فيها الي الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الخلطة السحرية تحتوي على مسكنات وخوافض حرارة يؤدي الإفراط فيها إلى حدوث مشكلات في القلب والكبد واختلال وظائف الكلي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

ترشيحاتنا

نيمار عاد.. تشكيل منتخب البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

بعد الاتفاق الإطاري.. البرهان: القوى الموقعة تشكل لجانا لصياغة الدستور

نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر الآن 0-0 فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

بملابس مثيرة.. الراقصة جوهرة تستعرض جمالها

ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

فيديو

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ