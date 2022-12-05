تنبيه عاجل من الصحة بخصوص حقنة البرد «الخلطة السرية»

جددت وزارة الصحة والسكان ، تحذيرها بخصوص ما يطلق عليها «حقنة البرد أو الخلطة السحرية » وذلك لما تسببه من مضاعفات كثيرة منها الاعتلال الكلوي ومشكلات بالكبد والجهاز الهضمي والمناعي للإنسان .

وقالت الوزارة في تحذيرها إن حقنة البرد تضم في تكوينها مضادا حيويا ،ومن المتعارف عليه أن البرد لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية حيث إن الانفلونزا والبرد عدوى في روسية، موضحة أن المضادات الحيوية تعالج العدوى البكتيرية.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي عدم اللجوء إلي تلك الحقنة لما تحتويه من مادة الكورتيزون التي يؤدي الإفراط فيها الي الإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن الخلطة السحرية تحتوي على مسكنات وخوافض حرارة يؤدي الإفراط فيها إلى حدوث مشكلات في القلب والكبد واختلال وظائف الكلي .