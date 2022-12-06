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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم..قطع الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة بنها فى القليوبية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلن شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق في مدينة بنها اليوم الثلاثاء لمدة ساعتين، ضمن خطة القطاع للصيانة الدورية.

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ومن المقرر فصل التيار لمدة ساعتين من 6 صباحا إلى 8 صباحا اليوم الثلاثاء، في 4 مناطق، وهي مستشفيات جامعة بنها ومصنع الفيتور ومنطقة التجارة والفيلات، حيث من المقرر فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 3، ومغذيات المستشفى التعليمي، وفيتور 1 و2، والتجارة 3 و4.
وأوضحت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، في بيان لها، أن قطع التيار اليوم الثلاثاء بسبب الصيانة الدورية ولإجراء اختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وحساب القيمة الأومية، في إطار خطة القطاع لتطوير وتحسين الخدمة وإجراء الصيانات الدورية مشيرة أن فصل الخدمة سيكون اليوم الثلاثاء لمدة ساعتين من 6 إلى 8 صباحا في 4 مناطق ببنها ومن المقرر أن لا تتجاوز مدة الفصل 15 دقيقة للمغذي الواحد.
وأهاب قطاع كهرباء القليوبية بأصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل لحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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