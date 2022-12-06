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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا.. ومفاجآت في أسعار الذهب.. وتحذير من كورونا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس عددا من العديد من الموضوعات والقضايا الهامة والبارزة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على واقعة تركيب شاب كانيولا علاجية لطفل حديث الولادة وهو معصوب العينين بأحد الحضانات الخاصة .


يوضح أهم طرق الوقاية .. عوض تاج الدين يحذر: فيروس كورونا مستمر
قال الدكتورمحمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ، إن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التنفسية، خصوصاً الإنفلونزا وكورونا، مشيرا الى أن توفير جميع العلاجات والفحوص والتحاليل عبر مستشفيات الصدر، وكذلك توافر لقاحات الإنفلونزا وكورونا بمراكزها المختلفة لمن يرغب.


أحمد موسى عن تطوير المنتزه: مكان يجذب السياح للإسكندرية.. فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على تطوير منطقة المنتزه، قائلا: "البلد بتعمل حاجة محترمة ومكان سياحي يكون جاذبا للسياح في الإسكندرية".


شعبة الذهب: التذبذب في الأسعار يؤثر على التجار والصناعة بشكل سلبي
قال المهندس هانى ميلاد ، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن التذبذب في أسعار الذهب يؤثر على التجار والصناعة بشكل سلبي، والتقارير الأخيرة الخاصة بالأسواق الأمريكية ونسبة التضخم جعلت الذهب يفضل في البورصة العالمية.


حدث كبير.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يسافر لـ السعودية الخميس المقبل..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل للمشاركة في قمة صينية عربية يومي الخميس والجمعة.


أهالي بشاير الخير: الرئيس أعطانا الأمل في بكره وحياة كريمة لأولادنا.. فيديو
أجرت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عدة لقاءات مع أهالي بشاير الخير بالإسكندرية.


أحد تجار الذهب: السعر الحالي ليس حقيقيا..فيديو
كشف وصفي أمين أحد تجار الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ مؤخرا .

 

شعبة الذهب: طلب متزايد على الشراء .. وهذا سبب ارتفاع الأسعار
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه هناك محددات لسعر الذهب وهو سعر البورصة العالمية وسعر الصرف وسياسة العرض والطلب .

 

تصاب به السيدات.. أعراض مرض القلب المكسور| فيديو
قال الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب، إن هناك تطور فى منظمات القلب ويتم متابعة بعضها عبر القمر الصناعي، مشيرا إلى أن نسبة إصابة المرضي بهبوط عضلة القلب انخفض بنسبة 45% بسبب العلاجات الحديثة.
 

التوك شو برامج التوك شو الصحة وزارة الصحة كانيولا الدكتورمحمد عوض تاج الدين

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