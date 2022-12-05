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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد تجار الذهب: السعر الحالي ليس حقيقيا..فيديو

الذهب
الذهب

كشف وصفي أمين أحد تجار الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ مؤخرا .

 

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شعبة الذهب: طلب متزايد على الشراء .. وهذا سبب ارتفاع الأسعار

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عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

 

وقال وصفي أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  عملية ارتفاع أسعار الذهب وانخفاضها أكثر من مرة  ترتبط بالأسعار العالمية للذهب".

 وأضاف وصفي أمين:" خلال الفترة الأخيرة دخلت بعض المؤثرات على أسعار الذهب مثل الترويج على السوشيال ميديا بأن سعر الذهب سيرتفع لـ 2000 جنيه للجرام  وهذا غير حقيقي".

وتابع وصفي أمين:" مصر فيها حوالي حوالي 3000 ورشة ومصنع و30 الف محل بيع على مستوى الجمهورية لازم نحافظ عليهم ".

 وأكمل وصفي أمين :" السعر الحالي للذهب هو سعر غير حقيقي ويتم تسعيره على 30 جنيه للدولار وهذا الرقم غير حقيقي".

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