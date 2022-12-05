أحد تجار الذهب: السعر الحالي ليس حقيقيا..فيديو

كشف وصفي أمين أحد تجار الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ مؤخرا .

وقال وصفي أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" عملية ارتفاع أسعار الذهب وانخفاضها أكثر من مرة ترتبط بالأسعار العالمية للذهب".

وأضاف وصفي أمين:" خلال الفترة الأخيرة دخلت بعض المؤثرات على أسعار الذهب مثل الترويج على السوشيال ميديا بأن سعر الذهب سيرتفع لـ 2000 جنيه للجرام وهذا غير حقيقي".

وتابع وصفي أمين:" مصر فيها حوالي حوالي 3000 ورشة ومصنع و30 الف محل بيع على مستوى الجمهورية لازم نحافظ عليهم ".

وأكمل وصفي أمين :" السعر الحالي للذهب هو سعر غير حقيقي ويتم تسعيره على 30 جنيه للدولار وهذا الرقم غير حقيقي".