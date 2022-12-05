حققت الهدف.. روسيا تصدر بيانا بشأن الضربات الصاروخية على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن الضربات الصاروخية الروسية في مناطق متعددة من أوكرانيا استهدفت قدرتها على نقل القوات وأسلحتها التي زودها بها الغرب، وكذلك المعدات إلى الخطوط الأمامية.

وذكرت في بيان، أنها “نفذت ضربة ضخمة باستخدام قاذفات استراتيجية تهدف إلى تعطيل اللوجستيات العسكرية الأوكرانية، وكذلك أسلحتها ومعداتها وذخائرها التي زودها بها الغرب إلى الخطوط الأمامية عن طريق السكك الحديدية”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن هذا هو كان الهدف المعلن للهجوم.

وكانت هناك تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي الكامل في منطقة سومي، فضلا عن اضطرابات جزئية في تشيركاسي وخاركوف وكريفوي روغ وكيروفوجراد ونيكولاييف وجيتومير. كما تم ضرب أهداف متعددة في دنيبروبيتروفسك.

وأبلغ مسؤولون أوكرانيون عن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة والعديد من المقاعد الإقليمية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن “أجسام الطاقة” في مناطق كييف وفينيتسا وأوديسا تضررت من ضربات يوم الاثنين ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

بالإضافة إلى إمدادات الطاقة والمياه في المدن الكبرى، أدت الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية إلى تأخير حركة السكك الحديدية بشكل خطير في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومضت الضربة الجوية الروسية قدما على الرغم من هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية على المطارات الروسية في منطقتي ساراتوف وريازان، وكلاهما على بعد أكثر من 500 كيلومتر داخل روسيا، صباح الاثنين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة وأصيب أربعة عندما أثر حطام الطائرات بدون طيار التي أسقطتها الدفاعات الجوية على المنشآت. وأفيد بأن طائرتين تعرضتا لأضرار طفيفة.