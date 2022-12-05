الأرجنتين.. ناقد رياضي: البرازيل توجه رسائل قوية من خلال مباراة كوريا الجنوبية..فيديو

قال الناقد الرياضي محسن لملوم، إن دور الـ16 لكأس العالم 2022 دون مفاجآت حتى الآن.

وأضاف الناقد الرياضي محسن لملوم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مباراة البرازيل وكورويا الجنوبية تعتبر أسهل مباراة في دور الـ16".

وأشار: "البرازيل تعطي مجموعة رسائل لكل المنتخبات في البطولة سواء الأرجنتين أو من ستقابله في نصف النهائي في حالة التأهيل، من خلال مباراة كورويا الجنوبية".

وتابع: "الروح الجماعية في منتخب البرازيل عالية جدا"، لافتا: "الجميع يرقص في منتخب البرازيل بعد تسجيل الأهداف".