قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لم تتفاجئ من رد الفعل الروسي على وضع سقف لأسعار النفط.

وأضاف البيت الأبيض: "يمكن تعديل سقف سعر النفط الروسي بمرور الوقت لمنع موسكو من تحقيق أرباح إضافية".

وأشار إلى أن روسيا ستواجه تداعيات خطيرة إذا توقفت عن تصدير النفط بعد وضع حد أعلى لأسعارة.

وأكد البيت الأبيض، أن قانون خفض التضخم أمر يفتخر به الرئيس جو بايدن وسيغير حياة الأميركيين.

وفي وقت سابق، من اليوم، قال البيت الأبيض، إن الضربات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا دليل على "وحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف البيت الأبيض، أن فرض سقف سعر على النفط الروسي لن يكون له تأثير طويل الأجل على أسعار النفط العالمية.

وتابع: "نعتقد أن وضع سقف لسعر النفط الروسي سيثبت سعره المخفض".

وعن الصين، قال البيت الأبيض، إن طرح مجموعة الـ 20 شجعنا على استمرار فتح قنوات الاتصال الدبلوماسية مع الصين ويمكن أن تتوسع، لافتا إلى أن قنوات الاتصال مع الصين ستبقى مفتوحة ويمكن أن تتوسع.