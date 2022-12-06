القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الـ21 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، المؤتمر العربي بعنوان "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات" في نسخته الحادية والعشرين، حول تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.

ويأتي هذا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة المواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية.

تأتي أهمية المؤتمر من التحديات التي تواجه تمويل النظم الصحية حاليًا والتي تتمثل في محدودية الاستثمار في القطاع الصحي العربي والإفريقي و ضعف كفاءته، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.

يناقش المؤتمر أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، كما يستعرض المؤتمر مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.

يشارك ويحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات ذات الاختصاص من دول مختلفة.