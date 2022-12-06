شمتان في منتخب بلاده.. راموس يسخر من خسارة إسبانيا أمام المغرب

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا صورة ل راموس وهو يسخر بعد هزيمة المنتخب الاسباني امام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم .

وظهر راموس وهو يقف امام شاشة تلفزيون ساخرا من اداء المنتخب الاسباني خاصة بعد استبعاده من التشكيل.

كشفت تقارير صحافية عن أسباب استبعاد سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد الأسبق من قائمة المدرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022.

ولم يكن راموس ضمن التشكيلة المكوّنة من 26 لاعبًا، بالإضافة إلى دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وتياغو ألكانتارا لاعب ليفربول.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن التعافي السريع لإمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي مع الأداء الجيد الذي قدمه هوغو غويامون مدافع فالنسيا في مباريات "الليغا" هما السببان الأساسيان في استبعاد راموس.

وأضافت: راموس كان قريبًا من حجز مقعده بالقائمة، لكن اللحظات الأخيرة غيّرت كل شيء، إنريكي أراد ضم اللاعبين الذين يتمتعون بثقته وقادرين على تنفيذ أفكاره.

وختمت: راموس ضغط بقوة من أجل التواجد في قطر، إنريكي كان يعلم مدى رغبته في ذلك خاصة وأنها فرصته الأخيرة، لكن تحتّم عليه اتخاذ القرار الصعب.

ولعب راموس 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل هدفًا وصنع مثله، تلقى 5 بطاقات صفراء وطُرد مرة وحي