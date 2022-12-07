مستشفى الباطنة بالمنصورة عن استخراج موبايل من بطن شاب: استقر بالمعدة شهرين

كشفت الدكتورة أسماء جميل رئيس الفريق الطبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، تفاصيل عملية استخراج هاتف محمول من معدة شاب.

وقالت أسماء جميل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لأول مرة نستخرج موبايل من معدة مريض ".

وأضافت أسماء جميل:" المريض عمره 23 سنة، والأشعة أظهرت تواجد موبايل مستقر في المعدة"، مضيفة:" الكثير من الاطباء نصحوا الشاب بإجراء جراحة لاستخراج الموبايل".

وتابعت أسماء جميل:" اتخذنا قرار باستخراج الموباليل بالمنظار وهذا كان تحدي كبير لنا "، مضيفة:" الموبايل استقر في معدة المريض أكثر من شهرين ونجحنا في استخراج الموبايل بنجاح ".