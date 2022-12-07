بالجلد .. هاجر أحمد تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة جذابة مرتدية تي شيرت باللون الأسود وبنطلون جلد ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبي" أمام النجم علي ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.