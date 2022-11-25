الأجمل بدون مجهود .. الجمهور يتغزل في هاجر أحمد عبر انستجرام

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار بجمالها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وتألقت هاجر أحمد بفستان منفوش باللون الفوشيا، مع لوك ميك اب جذاب يبرز جمالها، ولاقت تفاعلا ملحوظ من جمهورها، ومن أبرز التعليقات: اجمل واحدة من غير مجهود.

يذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغنى، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.