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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجمل بدون مجهود .. الجمهور يتغزل في هاجر أحمد عبر انستجرام

صدى البلد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار بجمالها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وشاركت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وتألقت هاجر أحمد بفستان منفوش باللون الفوشيا، مع لوك ميك اب جذاب يبرز جمالها، ولاقت تفاعلا ملحوظ من جمهورها، ومن أبرز التعليقات: اجمل واحدة من غير مجهود.

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هاجر أحمد تستعرض جمال ملامحها بمكياج صاخب.. شاهد

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إطلالة رومانسية لـ هاجر أحمد برفقة زوجها

يذكر أن هاجر أحمد شاركت في موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدي الميرغنى، كريم عفيفي، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.


وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

هاجر احمد القاهرة السينمائي الفنانة هاجر أحمد ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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