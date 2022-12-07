سنعود أقوى.. أول تعليق من راموس بعد وداع إسبانيا لمونديال قطر

علق الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الإسباني لويس إنريكي لم يستدعي راموس لقائمة الماتادور المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وكتب راموس عبر صفحته الرسمية على إنستجرام قائلاً: “اليوم أكثر من أي وقت مضى، فخور بعلمنا، فخور ببلدنا وفخور بلاعبينا، إسبانيا لا تخسر، إسبانيا تتعلم، إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تنهض وتستمر، سنعود وسنعود أقوى، تعال إلى إسبانيا”.

منتخب إسبانيا يودع المونديال

وودع منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ 16، بعدما خسر بركلات الترجيح بنتيجة 3/0 أمام المغرب.