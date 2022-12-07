مواصفات وسعر سيارة الإعلامية سهير جودة بعد تعرضها لحادث | صور

تعرّضت الإعلامية سهير جودة لحادث سير قوي أدى الى تحطم سيارتها من الجزء الأمامي والجزء الخلفي.

ونشرت سهير جودة صورًا من تحطم سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: "الحمد لله.. أن ترى الموت بعينيك ويسلمنا الله.. شكرًا يا رب الحمد لله".

ويذكر أن سيارة سهير جودة من نوع أوبل أنسيجينا موديل 2017 وتأتي بمحرك بمحرك 1600 سى سى تربو، ينتج 130 حصانا و عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، بنظام دفع أمامي، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 210 كيلومترات في الساعة.

أوبل أنسيجينا موديل 2017

يمكن للسيارة أوبل أنسيجينا موديل 2017 التسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان فقط.

تتوفر السيارة أوبل أنسيجينا موديل 2017 بعدد من وسائل الأمن والسلامة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ، ووسائل هوائية للسائق والركاب، وكشافات ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية.

أوبل أنسيجينا موديل 2017

كما تأتي بعدد من التجهيزات الداخلية أبرزها شاشة تعمل باللمس بقياس 5 بوصة، كما تتمتع بوسائط متعددة، ونظام صوتي فاخر يتألف من 6 سماعات، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تقنية البلوتوث، ومدخل USB ومدخل AUX، بالإضافة لفتحة السقف، وكشافات ضباب، وجنوط قياس 17 بوصة

ويبلغ متوسط سعر السيارة أوبل أنسيجينا موديل 2017 في سوق المستعمل بـ 600 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.