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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. جلسة حوارية للنجم الهندي ريتيك روشان ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر

ريتيك روشان
ريتيك روشان

يحضر النجم الهندي ريتيك روشان جلسة حوارية غدا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، لينضم إلى قائمة طويلة من نجوم المهرجان أبرزهم شارون ستون وآندي جارسيا وفاتح أكين وشاروخان وغيرهم.

 

يُعد ريتيك روشان النجم السينمائي الأكثر براعة في السينما الهندية بمهاراته الفريدة في التمثيل، وكفاءته في الرقص والاستعراض، والده هو مخرج سينمائي، وهو الذي دفعه لتجربة التمثيل منذ سنّ السادسة في أفلامه، حيث أدّى أدوارًا مليئة بمشاهد بالرقص والاستعراض.

 

 

حقق فيلم الممثل الهندي الشهير ريتيك روشان الجديد Vikram Vedha الذي ينتمي لفئة أعمال الإثارة والجريمة، وهو نسخة جديدة من عمل سابق يحمل نفس الاسم، نجاحا كبيرا في بوليوود منذ طرحه في سبتمبر الماضي.

 

يشارك في بطولة فيلم ريتيك روشان الجديد الممثل سيف علي خان مع راديكا أبتي، وهو من كتابة وإخراج بوشكار وغاياتري.

 

تدور أحداث الفيلم حول قصة ظابط شرطة يتعقب رجل عصابات قوي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض 30 سبتمبر المقبل. 

 

 

واختتم سوق البحر الأحمر فعالياته والتي جرت على مدار أربعة أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق، الذي يعتبر منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف المواهب، والمشاريع، والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم. 

 

ويأتي ذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم. حيث يستقطب السوق كلاً من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة.

 

واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، فقد كان مكتظاً بالشغوفين في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، وأماكن العروض، والجلسات الحوارية. وقد تولت لجنتا تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع وفئة الأعمال قيد الإنجاز، حيث ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية بتقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر.


 

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