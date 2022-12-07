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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة: القومى للطفولة والأمومة يتابع واقعة تعدي مديرة حضانة على الأطفال

صدى البلد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخذ كافة الاجراءات القانونية في واقعة تعدي مديرة حضانة على الأطفال بالضرب بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي عدة بلاغات من اسر الاطفال، مؤكدًا إحالة البلاغات للنيابة العامة حفاظا علي حقوق الاطفال وأسرهم.

ومن جانبها، أشارت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى دعم المجلس الكامل للأطفال ضحايا سوء معاملة مديرة الحضانة الخاصة، مؤكدة أن هذه الواقعة جريمة مشينة وتعدي صارخ على حقوق الطفل، حيث تجردت خلالها مديرة الحضانة من كل مشاعر الإنسانية وانتهكت حقوق الأطفال المؤتمنة عليهم.

وأكدت "عثمان"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر في تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأطفال وأسرهم، وتأهيل الأطفال نفسيا نظرا لتعرضهم للعنف والانتهاك وذلك لإزالة الآثر النفسي لما حدث لهم، موجهة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ولجنة حماية الطفل والجمعية الأهلية الشريكة بمحافظة الإسكندرية لسرعة تدخلهم في الواقعة وتقديم الدعم اللازم للأطفال.

وأشار محمد نظمى، مدير عام خط نجدة الطفل، إلى احالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية وإحدى الجمعيات الشريكة، وتم إجراء بحث حالة للأطفال الذين تعرضوا للعنف، واقر أهالي الأطفال بتعرضهم للضرب المبرح، حيث أفاد والد إحدى الضحايا، بتشدد مديرة الحضانة في بعض الأمور الخاصة بمقابلة أولياء الأمور أو السماح لهم في التواصل مع المدرسين أو العاملين بالحضانه أو حتى الاطلاع على الكاميرات، فضلاً عن منعهم الدخول لمقر الحضانه إلا بعد تحديد موعد مسبق بعد تقديم طلب عبر التطبيق الخاص بالحضانة على الانترنت و يتم مقابلة المديرة فقط.

واضاف"نظمي"، انه بتقصي الامر تبين ظهور سلوكيات غير معتادة على الأطفال مثل الصراخ الدائم والرفض التام للذهاب إلى الحضانة والفزع أثناء النوم، إلى أن ظهرت التسجيلات الخاصة لتكشف التعدي بالضرب على الأطفال مؤكدًا ان نيابة باب شرق الجزئية تباشر تحقيقاتها في هذه الواقعه.

ويناشد المجلس القومى للطفولة والامومة المواطنين بالتواصل مع خط نجدة الطفل في حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك وذلك عبر آليات التواصل وهي الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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