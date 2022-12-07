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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

فعاليات الثقافة في
فعاليات الثقافة في مدارس مصر

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم والتعليم والفني، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، نتاج تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، لتنفيذ سلسلة من الفعاليات لطلبة المدارس في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى الطلاب بمختلف محافظات مصر، واكتشاف مواهبهم، ورفع وعيهم، وذائقتهم الفنية في مراحل التعليم المختلفة.

 

وبلغ عدد الأنشطة التي نُفذت خلال تلك الفترة، 1040 نشاطًا، في 890 مدرسة على مستوى الجمهورية، واستفاد منها أكثر من 47 ألف طالب في المراحل العمرية المختلفة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يُمثل خطوة مهمة في استراتيجية بناء الإنسان المصري، حيث تُساهم الأنشطة والفعاليات التي تُنظمها الوزارة على يد المُتخصصين في كافة مجالات الإبداع، في اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين في مجالات الفنون والآداب في مرحلتي النشء والشباب، بما يُساعد على خلق جيل واع ومستنير، وأكدت وزيرة الثقافة على تكثيف العمل خلال المرحلة المُقبلة، واستمرار التعاون للوصول بالمُنتج الثقافي لأكبر عدد من المدارس في كل محافظات مصر.
فيما قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن يوم الأنشطة الذي تم تطبيقه بداية من العام الدراسي الحالي، يهدف إلى تنويع المهارات لدى الطلاب، واكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وذلك ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري، وهي من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030، مشيرًا إلى أهمية اكتشاف الموهوبين والفائقين في المدارس، حيث هُم من يستطيعون صنع الفارق في المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المُنتِج للإبداع.

 


وأوضح الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الفعاليات التي قدمها نُخبة من المُتخصصين من الهيئة داخل مدارس 24 محافظة بعدد من قصور الثقافة، شملت عروضًا فنية ومسرحًا للعرائس،  وورشًا للمهارات، واكتشافات للمواهب في الفنون والآداب والابتكارات العلمية، وعروضًا سينمائية خاصة بالطفل، وورشًا للفنون التشكيلية، إلى جانب ورش الحكي والقراءة، ومسابقات المعلومات، وندوات توعوية، ومعارض فنية للمُشاركين فيها.
وأكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه في إطار دعم الدكتور رضا حجازى، للأنشطة وممارستها، نعمل على تمكين الطلاب من التعبير عن ذاتهم، والارتقاء بسلوكياتهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم لزيادة الوعي، وإكساب أبنائنا مهارات التفاعل مع البيئة، والتواصل مع المحيطين به، والمساهمة في بناء شخصيتهم ثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا.

 

 

وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، 224 نشاطًا تم تنفيذها في 172 مدرسة من مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف، بإجمالي 10036 مًستفيدًا من الطلاب.
كما بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء، 166 نشاطًا في 150 مدرسة، بإجمالي مستفيدين 6059 مُستفيدًا.

 

أما إقليم جنوب الصعيد الثقافي،  والذي يضم محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا والأقصر، فشهد تنفيذ 94 نشاطًا في 82 مدرسة، بإجمالي مستفيدين 3179.
وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس دمياط وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية 201 نشاطًا، في 178 مدرسة بإجمالي 8685 مستفيدًا.
وفي إقليم غرب ووسط الدلتا، بلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات بمدارس الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية والمنوفية، 293 نشاطًا في 249 مدرسة، بإجمالي مستفيدين 14403.

وفي إقليم شمال الصعيد، والذي يضم  أسيوط والمنيا والوادي الجديد وسوهاج، بلغ إجمالي الفعاليات 61 نشاطًا، قُدمت لـ 4719 طالبًا، في 59 مدرسة.

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