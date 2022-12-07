متضيعش الفرصة..خصم 4000 جنيه على أفضل هاتف أندرويد

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف جوجل الرائد Google Pixel 6 موقع أمازون الأمريكي بنسبة خصم 27% .

فيقيم موقع أمازون Amazon الأمريكي خصم على هاتف سامسونج للإصدار سعة 128 جيجابايت بقيمة 160 دولار أمريكي (أي حوالي 4000 جنين مصري)، ليصل سعره بعد الخصم إلى دولار أمريكي (أي حوالي 10 آلاف جنيه مصري تقريبا) .

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مواصفات هاتف Google Pixel 6

يشتمل هاتف جوجل Google Pixel 6، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويعمل هاتف جوجل Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف جوجل Pixel 6 كاميرا خلفية رباعية بإمكانيات خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

كما تتمتع كاميرا هاتف جول Pixel 6، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.

ويحزم هاتف جوجل Pixel 6، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.