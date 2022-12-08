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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة الحكومة.. أعضاء اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافقت الحكومة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

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وجاءت المادة 3 بعد التعديل ناصة ونصت المادة الثانية بعد التعديل أن تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :

- الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

- رئيس دار الأوبرا المصرية

- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

- مستشار من مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس.

- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة".

قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

يكفل  قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، من خلال منح المبدع جائزة مالية بشكل سنوي لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

 

وينص القانون على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، وتمنح الجائزة لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون، كما تمنح لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

وزارة الثقافة مجلس الدولة المركز القومي لثقافة الطفل مشروع قانون الحكومة

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