ارتفاع الأسعار عالميًا .. ماذا فعلت الدولة المصرية لمواجهته وما القرارات الجديدة

يواجه العالم العديد من الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمي نتيجة للعديد من العوامل بداية من أزمة كورونا والإغلاق التام الذي ضرب اقتصادات العالم وصولا للحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وفي هذا الإطار ولأجل مواجهة ارتفاع الأسعار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل توفر السلع، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

قرارات مجلس الوزراء

وخلال اجتماعه، وافق مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:-

1- تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون، حيث أصبحت المادة (2) تنص على أن يُشترط فيمن يُرشح لنيْل الجائزة أن يكون مصريّ الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، إضافة إلى شرط ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.

فيما أصبحت المادة (3/ فقرة أخيرة) تنص على أن «يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة».

2- ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من:

تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة

التعليم الأساسي (مرحلة ثانية) مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

ارتفاع الأسعار

تحسين النتائج الصحية:

تستهدف الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة، وتحسين العادات الصحية، إضافة إلى تعزيز النُظم الصحية في مجال مكافحة كوفيد – 19، وغيرها من التهديدات العالمية والناشئة في مجال الصحة العامة.

وتستهدف الاتفاقية في مجال التعليم الأساسي تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في هذه المرحلة التعليمية، بالإضافة إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، علاوة على تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات، والعلوم الصعبة، والمرتبطة بالحياة الواقعية، وكذا تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، فضلا عن تدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

وفيما يخص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية: يستهدف الجانب المتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية في الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لتوفير قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكة، مع زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي خبرة من خلال المنح الدراسية، وتوسيع نطاق تلك المنح، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.

3 – تعديل اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفنيّ لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

4 – اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك، الذي تأسس في 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك في مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

5 – تخصيص مساحة 1.21 فدان لإقامة محطة وقود غاز طبيعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.21 فدان تعادل 5100 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محور المستشار عدلي منصور شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف؛ لاستخدامها في إقامة محطة وقود غاز طبيعي، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

6 – تسوية الخلافات مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادي بمساحة 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائي، يحقق مصلحة الدولة في هذا الشأن.

7 – الموافقة على طلب أحد المستثمرين الخليجيين

وافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط (استثماري –عمراني) متكامل بالحي المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن تتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

8 – تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية بدون استهلاك وقود إضافي

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافي؛ في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بكافة قطاعات الدولة، خاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء.

9 – التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظة الوادي الجديد بشأن التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة، في ضوء قيام محافظة الوادي الجديد بتنفيذ مجمع خدمات حكومية بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال أعمال المجمع، استعدادا لافتتاحه، كما يأتي القرار في إطار تنفيذ أعمال الكهرباء الرئيسية الخارجية للمجمع والربط بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ارتفاع الأسعار

ماذا فعلت الدولة المصرية لمواجهة الأزمات الاقتصادية

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه رغم الغلاء العالمي والتضخم، إلا أن الدولة تحاول التقليل من حدة الأسعار ومعدلات التضخم على المواطن خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، وتدخلت الدولة في نهاية شهر أكتوبر وأصدرت حزمة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وكانت قيمة هذه الحزمة الاجتماعية بحوالي 67 مليار جنيه.

وأضاف الإدريسي أن الحزمة الاجتماعية التي أصدرتها الدولة كان بها جزء مرتبط برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه ومع رفع الحد الضريبي والجزء الخاص بصرف ما يقرب من حوالي 300 جنيه بالنسبة للبطاقات التموينية وبالتالي كان هناك العديد من الخطوات التي تتحرك على أساسها الدولة بجانب هذا الأمر مثل إقامة المعارض الاستهلاكية والعمل على توفير منافذ للعديد من المؤسسات التي تستطيع تقدم السلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وعادلة وفي الوقت نفسه مناسبة لميزانية المواطن وهي جميعها جهود يتم العمل عليها حتى تستطيع الدولة مواجهة الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم.

تابع الإدريسي لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك ارتفاعات في معدلات التضخم وارتفاعات في الأسعار كل دول العالم ومن ضمنها مصر ولكن نطالب دائماً الحكومة بمزيد من الجهد في تقليل الأعباء المعيشية على المواطن لأن ارتفاعات التضخم تؤثر على معدلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة للعديد من المواطنين.

واختتم نتمنى أن يكون المؤتمر ناجح والغرض منه الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة على أرض مصر ونتمنى أن يكون هناك مشاركة من المتخصصين في الشأن الاقتصادي وتحقيق نجاح أكبر من المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده خلال الشهور الماضية وأن يكون هناك مشاركة دولية بشكل أكبر ومشاركة عربية بشكل أكبر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والوصول للعديد من المشاع المشتركة التي تستطيع أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري سواء بتوفير عملة أجنبية أو فرص عمل وزيادة في الإنتاج واستراتيجية نحو التصدير.