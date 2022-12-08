طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

كفتة محشية اقتصادية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و بأقل المكونات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية فيما يلي...



مقادير كفتة محشية اقتصادية



كيلو لحمة مفرومة

كيلو بطاطس مهروسة

كوب بصل مبشور

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب بقسماط مطحون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

ميكس جبن



طريقة تحضير كفتة محشية اقتصادية



في بولة نضع اللحمة المفرومة والبصل والبقدونس والبقسماط والتوابل كلها ونعجن جيداً ثم في بولة نضع البطاطس المهروسة ونتبلها جيداً "ويمكن أن نضيف معها القليل من النشا حتى تتماسك" ثم نشكلها على شكل أصابع ثم نغلف أصابع البطاطس بخليط اللحمة المفرومة ثم نرصها في بايركس وندخلها الفرن حتى تتشمع ثم نخرجها ونضع على الوجه ميكس الجبن وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تكمل تسويتها وتذوب الجبن ثم تقدم بالهنا والشفا.

