عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل كفتة محشية
طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية

كفتة محشية اقتصادية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و بأقل المكونات.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية فيما يلي...

txt

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل سجق بالبطاطس .. بأسهل الخطوات


مقادير كفتة محشية اقتصادية


كيلو لحمة مفرومة
كيلو بطاطس مهروسة
كوب بصل مبشور
نصف كوب بقدونس مفروم
نصف كوب بقسماط مطحون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
ميكس جبن


طريقة تحضير كفتة محشية اقتصادية


في بولة نضع اللحمة المفرومة والبصل والبقدونس والبقسماط والتوابل كلها ونعجن جيداً ثم في بولة نضع البطاطس المهروسة ونتبلها جيداً "ويمكن أن نضيف معها القليل من النشا حتى تتماسك" ثم نشكلها على شكل أصابع ثم نغلف أصابع البطاطس بخليط اللحمة المفرومة ثم نرصها في بايركس وندخلها الفرن حتى تتشمع ثم نخرجها ونضع على الوجه ميكس الجبن وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تكمل تسويتها وتذوب الجبن ثم تقدم بالهنا والشفا.
 

كفتة محشية اقتصادية مقادير كفتة محشية اقتصادية طريقة تحضير كفتة محشية اقتصادية الشيف فاطمة أبو حاتي كفتة محشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور تكشف عن أناقة شيريهان.. شاهد

لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

فستان أنيق.. شيريهان تستعرض جمالها في عيد ميلادها بإطلالة مبهرة.. شاهد

طريقة عمل سجق بالبطاطس .. بأسهل الخطوات

سعر فستان نانسي عجرم في السعودية يثير الجدل| رقم خرافي

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بدون لحوم .. طريقة عمل مسقعة الخل والثوم بمذاق شهي ولذيذ

ترشيحاتنا

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو

الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ