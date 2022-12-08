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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيعة ساحرة وسياحة علاجية.. تعرف على أهم مزارات الوادي الجديد

مزارات سياحيه
مزارات سياحيه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المناطق الاثرية  والمزارات السياحية والبيئية ، ومن أهم تلك المزارات قرية القصر الإسلامية ومدينة بلاط القديمة والصحراء البيضاء والمواقع الأثرية والمعابد النادرة بالإضافة لسياحة الاستشفاء والعلاج بمياه الآبار الساخنة والرمال الكبريتية.- قرية القصر الإسلامية الواحات الداخلة.ومن اهمها:

 مدينة بلاط الإسلامية

تعتبر مدينة بلاط الإسلامية، من أقدم المدن ذات الطوابع الإسلامية النادرة، التى ترجع إلى العصر العثمانى، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية، وتقع هذه المدينة على بعد 35 كيلو من مدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، ويعتبر أقدم تاريخ تعود إليه المدينة 1163هـ، ويرجع تاريخ المدينة إلى العصر العثمانى وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر للبلاط الملكى فى العصر العثمانى، كان يوجد بالقاهرة أيام الحكم العثمانى للبلاد.

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معبد هيبِس بالواحات الخارجة

 والدخول إليه بتذكرة زهيدة لا تتجاوز 5 جنيهات وهو من أهم المعابد المصرية والمزارات السياحية فى جمهورية مصر العربية وتحديدا فى محافظة الوادى الجديد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الخارجة.

وترجع أهمية هذا المعبد كونه يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية كما أنه يعتبر من أهم المعابد المصرية حيث أنه المعبد المصرى الوحيد المتبقى من العصر الصاوى الفارسى وشيد لعبادة الثالوث المقدس (آمون- موت -خونسو).

مقابر البجوات بالخارجة

والزيارة لها مجانا ويرجع تاريخها إلى القرن الثانى الميلادى والى عصور اضطهاد الأقباط فى الفترة من 325 ميلادية وامتد تاريخها إلى 600 ميلادية، وكانت تستخدم مدينة البجوات كمقابر للأقباط الفارين من الاضطهاد الرومانى وكذلك كمساكن لهم وللعبادة أيضاً حيث كان يمارس فيها الأقباط صلواتهم وبها كنيستان من أقدم الكنائس فى مصر وهم كنيسة السلام وكنيسة الخروج مسجل عليهم بالتصوير قصص دينية ترجع إلى العهد القديم مثل قصة خروج اليهود من مصر وقصة فلك نوح والفتية الثلاثة أما كنيسة السلام مسجل عليها علامات مثل علامة الصليب على شكل علامة العنخ وقصص دينية تنتمى إلى العهد الجديد، أهمها هروب الأسرة المقدسة إلى مصر وما زالت هذه الصور تحتفظ ببريق ألوانها رغم مرور أكثر من 1300 سنة عليها.

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قرية حسن فتحى مركز باريس

قام بالشروع فى بنائها عام 1967قام المهندس الفنان حسن فتحى لتكون قرية نموذجية للمهجرين على بعد حوالى 85 كيلومترا جنوب مدينة الخارجة واختار مكان أشبه ببانوراما تطل من أعلى على مدينة باريس والمنطقة الأثرية شمس الدين وجبل طفنيس وعلى المزارع القريبة من القرية النموذجية، وقد استخدم المهندس الفنان الخامات المتاحة فى المنطقة وهو الطوب اللبن فى عمل لوحة فنية ما أروعها وتتكون القرية من فيلات وسوق تجارى وثلاجة لحفظ الخضراوات ومقهى ومسرح وحديقة للأطفال ومحلات تجارية وبعض المنازل بالقرب من السوق التجارى واعتمدتها وزارة الثقافة مؤخرا لتكون متحفا ومرسما بيئيا مفتوحا.

منطقة بئر الجبل بالواحات الداخلة

ويعتبر من أشهر الآبار الكبريتية والمعدنية وتستخدم مياهه الساخنة للاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم وهو يعتبر من أهم عيون العالم الكبريتية ولها خواص تشفى المفاصل والجهاز التنفسى وأشهرها بئر الجبل التى تصل درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية ويخضع البئر لإشراف كامل من الجهات المختصة لتنفيذ البرامج العلاجية بأرخص التكاليف، حيث يقصده المرضى وخاصة الأجانب وكذلك المصريون.

بئر ناصر السياحى بالخارجة

والدخول إليه مجانا ووسائل المواصلات إليه متاحة عبر خطوط القرى بسيارات السرفيس العادية ويقع بمنطقة قرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، وهو أحد الآبار الساخنة والذى يمثل أحد أهم المزارات البيئية بالخارجة.

الصحراء البيضاء - الفرافرة

تقع فى على بعد 45 كيلومترا إلى الشمال من واحة الفرافرة على مسافة حوالى 500 كيلومتر من القاهرة وتم إعلانها محمية طبيعية فى عام 2002 وسميت بالصحراء البيضاء لأنها تملك اللون الأبيض الذى يغطى معظم أرجائها، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3010 كيلومترات مربعة، وتملك أيضا صخرة ضخمة طباشيرية، تحتوى الصحراء على العديد من التشكيلات التى تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية فى المنطقة، وتعد واحة الفرافرة والصحراء البيضاء المكان النموذجى للزيارة لهواة السفارى ومحبى السياحة البيئية وطلاب المدارس فى وتعد موقعا نموذجيا لرحلات التخييم.

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مزارات سياحيه (1)
مزارات سياحيه (1)
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مزارات سياحيه (2)
مزارات سياحيه (3)
مزارات سياحيه (3)
مزارات سياحيه (4)
مزارات سياحيه (4)
مزارات سياحيه (5)
مزارات سياحيه (5)
مزارات سياحيه (6)
مزارات سياحيه (6)
مزارات سياحيه (7)
مزارات سياحيه (7)
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مزارات سياحيه (8)
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مزارات سياحيه (9)
مزارات سياحيه (10)
مزارات سياحيه (10)
مزارات سياحيه (11)
مزارات سياحيه (11)
مزارات سياحيه (12)
مزارات سياحيه (12)
مزارات سياحيه (13)
مزارات سياحيه (13)
مزارات سياحيه (14)
مزارات سياحيه (14)
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