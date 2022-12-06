جامعة الوادي الجديد تختتم الورشة التطبيقية الأولى لسلسة النشر الدولي

اختتم مركز تطوير للتعليم الجامعي أمس فاعليات الورشة التطبيقية الأولى لسلسة النشر الدولي في العلوم التربوية والانسانية ودلك برعاية الاستاذ الدكتور / عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور أعضاء هيئية التدريس .

صرحت بذلك الدكتوره أسماء محمد عيد مدير مركز تطوير للتعليم الجامعي بالجامعة وقالت أن ورشة العمل قام بتنفيذ التدريب فيها الدكتور محمد علىً قاسم استاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية المساعد بمشاركة الدكتور أحمد فاروق مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة .

واضافت ان الورشة التطبيقية الأولى لسلسة النشر الدولي في العلوم التربوية والانسانية تناولت البحث في قاعدة البيانات scoups بالإضافة إلى تدريب المشاركين علىً تحديد هوية الباحث الالكترونية كما تم التدريب علىً المصطلحات المرتبطة بالنشر الدولي هذا بالإضافة إلى عدة موضوعات مرتبطة بجودة الأبحاث.

وأكد الاستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث ان للنشر الدولي أهمية في رفع التصنيف الدولي للجامعة وله أهمية كبيرة لدى الجامعات و المراكز البحثية على مستوى العالم. و النشر الدولي هو نشر نتائج الأبحاث العلمية في الدوريات العلمية العالمية المحكمة من قِبل أساتذة متخصصين في فروع العلوم و الآداب المختلفة. ووصول نتاج الأبحاث لكافة المتخصصين و الباحثين.

جانب من الورشه (1)

جانب من الورشه (2)

جانب من الورشه (3)

جانب من الورشه (4)