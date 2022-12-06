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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية على الأطعمة..ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

عقد مركز اعلام الخارجة الوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٦ ندوة حول ( أضرار استخدام الأكياس البلاستيكية على الأطعمة ) بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات حاضر فيها الدكتوره إيمان محمد حسين - مدير وحدة النفايات الطبية بالشئون الصحية وبحضور  إيمان إمام- نائب مدير المدرسة و آمال عوض - وكيل الأنشطة بالمدرسة،  أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

 تناولت الدكتوره إيمان  استخدامات ومميزات  البلاستيك بشكل عام والتى تتمثل فى الأكياس وزجاجات المياه وعلب الحفظ وعبوات الأطعمة ولذلك لسهولة استخدامه وانخفاض تكلفته هذا بالإضافة إلى كونه غير قابل للكسر 

وأوضحت أن العالم ينتج من ٤- ٥ تريليون كيس بلاستك فى السنة أما فى مدينة الخارجة يتم إنتاج ٣٩٦ ألف كيلو فى السنة بواقع ٥٠٥ كيس للفرد الواحد لهذا تم إطلاق مبادرة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتى أثبت ضررها على البيئة والانسان والحيوان فالتفاعل الذى يحدث نتيجة تعبئة الأطعمة فى الأكياس تسبب العديد من الأمراض خاصة الأمراض السرطانية 

وأضافت أن التفاعل مع الأطعمة يحدث سواء كان الطعام باردا أو ساخنا وإن كان يتم التفاعل بشكل أسرع فى حالة الأطعمة الساخنة لذلك ناشدت د/ إيمان بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ولذلك بوضوع أكثر من نوع من الخضار فى كيس واحد أو استخدام الشنط الورقية حيث تستهدف المبادرة بتقليل استخدام البلاستيك ليصل عام ٢٠٣٠ إلى استهلاك ٥٠ كيس فى السنة الواحدة للفرد الواحد .

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في مشروعات إحلال الغاز الطبيعي

ويتوجه مركز إعلام الخارجة بالشكر والتقدير لإدارة المدرسة لحسن الاعداد والاستقبال .

ياتي دلك ببناء على توجيهات السيد اللواء الدكتور / محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيدة الأستاذة/ حنان مجدى نائب المحافظ بالتوعية بمبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

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