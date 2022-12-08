كيف تعرف الشخص المصاب بالنرجسية؟.. استشاري طب نفسي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمد عبد العال ، استشارى الطب النفسي والعلاقات الاسرية ، عن مواصفات الشخص النرجسي ومعرفته إذا اجتمعت فيه بعض الصفات مجمعة وهى أن الشخص النرجسي يعطى لنفسة قيمة عالية بشكل مبالغ فيه ويتعامل بكبرياء جدا مع الاخرين.



مواصفات الشخص النرجسي



وأضاف " عبد العال " خلال حوارة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الاربعاء ، أن الشخص النرجسي لا يفضل اى شخص علي نفسة والتى هى رقم واحد عنده ويفضلها حتى على والدية وزوجتة وحتى أولادة ، مضيفا أن الشخص النرجسي ممكن ان يؤذى اقرب الاقارب اليه لصالح مصلحتة الشخصية .

وتابع :" الشحص النرجسي لا يعترف بأنة نرجسي ولو تحدثت معه بأنة مريض بالنرجسية ينفى ذلك ويضحك منها ويتعامل بشكل عادى ولا يتغير على الاطلاق " مشيرا الى أن الشخص النرجسي مستحيل ان يتغير على الاطلاق ويمكن ان يتهم الشخص بالغيرة منه او ينعتة بالغباء ويتعامل كانة شخص كامل الاوصاف .

وأشار" عبد العال" الى أن الشخص النرجسي لا يتغير ابداويجب والتعامل معه بنفس العظمة والتقدير لنفسة ولا اُشعرة بأنه افضل منى واعاملة بنفس سلاحة كما أنة لا استخدنم معة اى تلميحات ولكن اتحدث معة في اى موضوع بشكل مباشر ولا ألمح فى كلامى لان التلميحات لا تنفع مع الشخص النرجسي ، مشدد على أن الشخص النرجسي ليس طيب والتعامل معة بنفس الاسلوب ولا احافظ على صورتة أمام الناس والمفروض تحجيم نرجسيتة بالمواجهة المباشرة.