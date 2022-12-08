عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تعرف الشخص المصاب بالنرجسية؟.. استشاري طب نفسي يكشف التفاصيل

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العال

كشف الدكتور محمد عبد العال ، استشارى الطب النفسي والعلاقات الاسرية ، عن مواصفات الشخص النرجسي ومعرفته إذا اجتمعت فيه بعض الصفات مجمعة وهى أن الشخص النرجسي يعطى لنفسة قيمة عالية بشكل مبالغ فيه ويتعامل بكبرياء جدا مع الاخرين.
  

مواصفات الشخص النرجسي 


وأضاف " عبد العال " خلال  حوارة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الاربعاء ، أن الشخص النرجسي لا يفضل اى شخص علي نفسة والتى هى رقم واحد عنده  ويفضلها حتى على والدية وزوجتة وحتى أولادة ، مضيفا أن الشخص النرجسي  ممكن ان يؤذى اقرب الاقارب اليه لصالح مصلحتة الشخصية .

وتابع :" الشحص النرجسي لا يعترف بأنة نرجسي ولو تحدثت معه بأنة مريض بالنرجسية ينفى ذلك ويضحك منها ويتعامل بشكل عادى ولا يتغير على الاطلاق " مشيرا الى أن الشخص النرجسي مستحيل ان يتغير على الاطلاق ويمكن ان يتهم الشخص بالغيرة منه او ينعتة بالغباء ويتعامل كانة شخص كامل الاوصاف .

وأشار" عبد العال" الى أن الشخص النرجسي لا يتغير ابداويجب والتعامل معه بنفس العظمة والتقدير لنفسة ولا اُشعرة بأنه افضل منى واعاملة بنفس سلاحة كما أنة لا استخدنم معة اى تلميحات ولكن اتحدث معة في اى موضوع بشكل مباشر  ولا ألمح فى كلامى لان التلميحات لا تنفع مع الشخص النرجسي ، مشدد على أن الشخص النرجسي ليس طيب  والتعامل معة  بنفس الاسلوب  ولا احافظ على صورتة  أمام الناس والمفروض تحجيم نرجسيتة بالمواجهة المباشرة.

 

 

استشاري الطب النفسي النرجسية الشخص النرجسي العلاقات الأسرية الدكتور محمد عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

هل يجوز الاعتماد على صياح الديك في تحديد وقت الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

7 كلمات يتقبل الله بها الطاعة والدعاء في الفجر .. لا تغفلها

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ