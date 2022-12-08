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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثمنها 28 مليون جنيه.. حبس عصابة تتزعمها سيدة بصفقة بودر بالجيزة

صدى البلد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حبس سيدة ومسجلين خطر 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين عصابة لترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات بلغت قيمتها 28 مليون جنيه. 

 

وأحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة أعدتها سيدة ومسجلين خطر بلغت قيمتها 28 مليون جنيه. 

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام كلاً من (شخصين "أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد" ، سيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار وأنهم دائمى التنقل فى عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لإتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية ، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار وتم ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالى مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس  - خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 8 هاتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية ).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

نيابة جنوب الجيزة حبس سيدة عصابة 28 مليون جنيه وزارة الداخلية

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