دويدار: تصريحات أمير مرتضى عن الوردي غير موفقة.. وفيريرا ظلم اللاعب



علق أحمد دويدار، نجم الزمالك الأسبق، على تصريحات أمير مرتضى منصور، بشأن المعاناة النفسية للمغربي زكريا الوردي، لاعب الفريق الأبيض.



وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " تصريح أمير مرتضى منصور بشان أزمة زكريا الوردي النفسية وطلبه الرحيل غير موفق".

تصريحات امير..



وتابع: "كنت أتمنى أن يصمت أمير وألا يتحدث عن أزمة الوردي حتى وإن كانت حقيقية".



وواصل: "أمير مرتضى مشرف ناجح على كرة القدم، وأحبه على المستوى الشخصي، ولكن كان عليه عدم التطرق للحديث بشأن أزمة الوردي".



وأتم: " فيريرا ظلم اللاعب بإشراكه في لقاء السوبر المصري دون أن ينسجم مع الفريق، وهو ما أدى إلى ظهوره بشكل فني متواضع".