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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الإسكندرية.. الراقصة جوهرة تتألق برفقة والديها

جوهرة ووالديها
جوهرة ووالديها

شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جوهرة فى الصورة بصحبة والديها من أحدث ظهور لهما، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات. 


يشار إلى أن أحدث عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة، كليب مطربي المهرجانات، حسن شاكوش، و حماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.
 

وشاركت الراقصة جوهرة في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٧_١٧١٩٣٩
الراقصة الروسية الراقصة جوهرة أحدث ظهور الاسكندرية مطربي المهرجانات

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