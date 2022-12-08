تجنّبوا هذه الكيانات لسفر غير شرعي | تحذير عاجل من الخارجية للمصريين

لوحظ خلال الفترة الأخيرة، قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في الدول الأوروبية، في تيسير عملية سفرهم بطرق غير شرعية إلى دول معبر داخل أوروبا، وتركهم في ظروف أمنية وانسانية قاسية تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى للعمل.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين تجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات لعدم التعرض للمساءلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن، والاستفسار عن أية معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول من خلال التواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

كما تحث المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركات أو الكيانات، المُبادرة بإبلاغ السلطات المعنية بما يتوفر لديهم من معلومات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.