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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مش هتلاقي زيه.. هاتف يعيد موتورولا للمنافسة من جديد

Moto G Play (2023)
Moto G Play (2023)

أماطت شركة موتورولا Motorola، اللثام عن أحد أشهر هواتفها على الإطلاق ضمن تشكيلة الفئة المتوسطة "موتو جي بلاي"، ويأتي هاتف Moto G Play (2023)، بالعديد من الترقيات والتحسينات على إصدار العام السابق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G Play (2023)، بشاشة من نوع IPS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصف الشاشة مخصص لكاميرا السيلفي.

 

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سعر ومواصفات Moto G Play (2023)

وجاء هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Moto G Play (2023)

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G37، والمطور بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، تستمد الطاقة عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 12.

Moto G Play (2023)

ويمتاز هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، بهيكل مصنوع من البلاستيك بأبعاد 167.2 x 76.5 x 9.4 ملميتر، ويزن 203 جراما، مع طلاء مقاوم للماء، بالإضافة إلى بطاقات SIM نانو مزدوجة مع وضع الاستعداد المزدوج، ويحزم الإطار الجانبي الأيمن قارئ بصمات الأصابع.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف موتورولا Moto G Play (2023)، مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر وقارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف، مع تصميم مقاوم للماء وفقا لمعيار IP52.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto G Play (2023)، في لون واحد هو الرمادي الغامق، مقابل سعر حوالي 170 دولار (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري)، و تبدأ المبيعات المفتوحة في 12 ديسمبر عبر موقع موتورولا على الويب.

Moto G Play (2023)
موتورولا Moto G Play 2023 هاتف موتورولا الجديد موتو جي بلاي سعر ومواصفات Moto G Play 2023

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