قيمة الوديعة الدولارية لسيارة RX5 MG | صور

تعتبر السيارة الرياضية MG RX5 أحد أبرز سيارات العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، وتتوفر بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة، والترفيه ومساعدة السائق.

سيارة MG RX5 موديل 2022

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وما إذا كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

سيارة MG RX5 موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة لاستيراد لسيارة MG RX5 بداية من موديل 2019 حتى موديل 2023 حسب ما نشرته الجريدة الرسمية في الدول التي لا تخضع لأي اتفاقيات دولية:

سيارة MG RX5 موديل 2019 بقيمة قدرها 7,023 دولار.

سيارة MG RX5 موديل 2020 بقيمة قدرها 7,681 دولار.

سيارة MG RX5 موديل 2021 بقيمة قدرها 9,766 دولار.

سيارة MG RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 11,886 دولار.

سيارة MG RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 12,718 دولار.

سيارة MG RX5 موديل 2022

أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022

الفئة الأولى COMFORT بسعر 649,990 جنيه

الفئة الثانية LUXURY بسعر 679,990 جنيه

سيارة MG RX5 موديل 2022

مواصفات سيارة MG RX5 موديل 2022

محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية الأداء، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.