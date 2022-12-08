مفاجأة صادمة للزمالكاوية.. الأهلي رفض ضم زكريا الوردي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بمعلومات تؤكد أن وكيل زكريا الوردي لاعب الزمالك عرضه على النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الاهلي رفض التعاقد مع زكريا الوردي لأن المركز الاجنبي محجوز للاعب في مراكز الهجوم".

وأضاف: "يوم الاحد القادم، الأهلي سيعلن عن الراعي الثالث للنادي، وهناك مؤتمر صحفي سيتم عقده للاعلان عن كافة التفاصيل".

الراعي يدفع للاهلي 200 مليون..

وأكمل: "الراعي الجديد سيدفع للنادي الأهلي 200 مليون جنيه، في رحلة القلعة الحمراء نحو حصد المليار الثاني".

وزاد: "خلال شهر من الآن، سيعلن الأهلي عن افتتاح الفرع الجديد للنادي".