الجمهورية: ظاهرة النمو السكاني تبتلع عوائد التنمية

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن ظاهرة النمو السكاني المتزايد، هي التحدي الحقيقي الذي يجب أن تحتشد كل الجهود (حكومة وشعباً وأفراد ومنظمات مجتمعية مدنية وجمعيات أهلية ووحدات صحية وقصور ثقافة ورجال إعلام وفكر) للحد منها ووضع نظم وضوابط لمواجهتها، حيث أنها تبتلع الكثير من عوائد التنمية.



وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الجمعة/ تحت عنوان (ضبط النمو السكاني) - "إننا جميعاً شركاء في ضبط النمو السكاني والعمل جميعاً على التنظيم وتوفير حياة كريمة لكل الأجيال القادمة.. خلال هذه المرحلة التي تستعيد فيها مصر شبابها وترتدي ثوب الجمال والإبداع والإنجازات في مختلف المجالات، ولابد من إيقاف قطار الزيادة السكانية المنطلق بقوة وبلا توقف بواقع زيادة ربع مليون مولود خلال شهرين تقريباً".



وأضافت الصحيفة "إننا جميعا مسئولون عن مواجهة الزيادة السكانية والعمل معاً على دعم جهود التنمية وجهود البناء والتقدم والازدهار وبناء الوعي المجتمعي بضرورة ضبط النمو السكاني؛ ليتناسب مع النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تأثر بها العالم بأسره بدءاً من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وأثرت على اقتصادات العالم".



واختتمت (الجمهورية) بالقول: "إن هذه المرحلة تحتاج تكاتف الجميع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

