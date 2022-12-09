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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل تسعى لتكريس عقدة كرواتيا ومواصلة الزحف نحو لقب كأس العالم

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يخوض منتخب البرازيل مواجهة قوية ضد نظيره منتخب كرواتيا، اليوم الجمعة، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من من بطولة كأس العالم 2022.
 

ويسعى منتخب  البرازيل لتكريس العقدة التاريخية أمام كرواتيا بالانتصار في لقاء الليلة ومواصلة الزحف نحو لقب كأس العالم.

 

وسبق وأن التقى المنتخبان في 4 مباريات، فاز منتخب البرازيل في 3 مواجهات وكان التعادل حاضرا في مناسبة وحيدة.

 

على الجانب الآخر يطمح منتخب كرواتيا ف خطف الفوز من السيليساوه، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. 

 

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم
 

الجمعة

البرازيل - كرواتيا، الخامسة مساء، على ملعب المدينة التعليمية

الأرجنتين - هولندا، التاسعة مساء، على ملعب لوسيل

السبت

المغرب - البرتغال، الخامسة مساء، على ملعب الثمامة.

إنجلترا - فرنسا، التاسعة مساء، على ملعب البيت.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.


كانت  شبكة بي إن سبورتس أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، إذاعة 22 مباراة من المونديال عبر  قناتها المفتوحة “beIN Sports".

البرازيل كرواتيا كأس العالم كأس العالم 2022 السيليساوه

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