الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، اليوم الجمعة، قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 2 دي"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.



وأوضحت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن القمر الصناعي سيُستخدم في مجالات الاستشعار عن بعد والتطبيقات في مجالات متنوعة مثل الحد من التلوث، والرصد البيئي، ومسوحات الموارد الطبيعية، ودراسات تغير المناخ، لافتة إلى أنه سيساعد في تحسين قدرة المراقبة فائقة الطيف للبلاد في مجالات مثل حماية البيئة، والأراضي، والطقس، والزراعة، والتخفيف من حدة الكوارث.