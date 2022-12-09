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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية تجتمع الإثنين المقبل

محمد إسماعيل عبده
محمد إسماعيل عبده

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا الإثنين المقبل لمناقشة خمسة ملفات تؤثر علي أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، إلي جانب جهود الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد القومي وحل مشكلات الصناعة المصرية والتغلب علي آثار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا من جراء الحرب فى أوروبا واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية التي طالت معظم السلع الأساسية والحيوية خاصة بقطاع الرعاية الصحية.  


وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بأن قطاع المستلزمات الطبية يثمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لحل مشكلات الصناعة المصرية التي كشف عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأربعاء الماضي وتضمنت حزمة إجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وبوجه خاص قرار البنك المركزي بإعادة التعامل بمستندات التحصيل في تمويل حركة الواردات المصرية مع إلغاء إلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية، وتبني الحكومة خطة لتوفير كامل احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي.

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وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن هذا التطور المهم سيكون علي رأس جدول أعمال اجتماع الشعبة، حيث إنه يعيد الاستقرار لتعاملات شركات وتجار المستلزمات الطبية ويستعيد مزايا وتيسيرات كنا نحصل عليها من الشركات المصدرة لمصر، وهو تطور سيكون له آثار إيجابية أيضًا علي استقرار التعاملات بالسوق المصرية وبجميع القطاعات التجارية والإنتاجية.


وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع، أوضح محمد إسماعيل عبده إنها تشمل أيضًا جهود الشعبة للتوعية بوثيقة شرف المهنة التي يلتزم بها معظم العاملين بقطاع المستلزمات الطبية في إطار حرصهم علي بناء جسور الثقة مع المستهلك المصري، خاصة أن الأزمات وما تشهده من موجات لارتفاع الأسعار تفتح الباب للشائعات وبعض الممارسات غير المسئولة مما يهز العلاقة الراسخة بين المجتمع التجاري وجموع المواطنين.


وأشار إلي أن الاجتماع سيتناول تشكيل لجنة للتواصل بين الشعبة العامة وهيئة الشراء الموحد والتي تعد شريكًا أساسيًا للشعبة في الارتقاء بالقطاع وحل المشكلات التي تواجه شركاته خاصة في تأدية مهمتها في توفير كامل احتياجات قطاع الرعاية الصحية، ولذا نحتاج لتعزيز قنوات الاتصال مع الهيئة التي ساعدتنا في حل كثير من مشكلات القطاع، كما تم تشكيل لجنة لفض المنازعات بين أعضاء الشعبة ومن المنتظر أن تقدم تقريرًا حول نجاحها في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة واللتين سيقومان بتوقيع اتفاق للتصالح بينهما خلال الاجتماع.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضًا ملف إطلاق الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تتبني الشعبة العامة إنشاءها في إطار المسئولية المجتمعية لتجار وشركات قطاع المستلزمات الطبية، وأخيرًا تطورات سوق المستلزمات الطبية وما تلقته الشعبة العامة من مشكلات من الأعضاء.

غرفة القاهرة التجارية الاقتصاد القومي شعبة المستلزمات الطبية مال واعمال اخبار مصر تسعير السلع Finance Real Estate

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