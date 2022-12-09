حل 2818 شكوى في "صوتك مسموع".. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية| إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الثانية عشر حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 إلي 9 ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 3 ديسمبر

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يتم تنفيذها في 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة، عبر تنفيذ حوالى 307 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات .

الأحد 4 ديسمبر

أكد اللواء هشام آمنة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه وحتي الآن فى تنفيذ أكثر من 200,7 ألف مشروع ، بقروض 25,6 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2 مليون فرصة عمل، مشيراً إلى أن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، بدءاً من القرى والنجوع وحتي المراكز والمدن و الأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

كما ترأس اللواء هشام آمنة، اجتماع لجنة التسيير الخاصة بمشروع "أيادي مصر" لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات عبر منصة إلكترونية وذلك بحضور كل من روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة و آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وإسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة ( اي أسواق مصر) ومشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووحدة مشروع أيادى مصر بالوزارة، وفى بداية اللقاء أكد الوزير علي أهمية علاقات التعاون والعلاقة الجيدة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج الي المحافظات المصرية .

وحضر وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.

الأثنين 5 ديسمبر

أعلن اللواء هشام آمنة أن مبادرة ” صوتك مسموع” تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الآن 565,3 رسالة تضمنت هذه الرسائل 101,3 ألف شكوى تم حل عدد 98,4 ألف شكوى بنسبة 97,1% وجار حل 2818 شكوى، مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم ، مؤكدا أن “مبادرة صوتك مسموع” تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها،

الثلاثاء 6 ديسمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية ، جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلي أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

الأربعاء 7ديسمبر

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر الوزارة لاستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ وذلك في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.

كما وقع اللواء هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك اللواء هشام آمنة بالجلسة المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي وافق خلالها على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات التنمية المحلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع البروتوكول ، وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء حمزة درويش الوكيل الدائم المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية، ويأتي ذلك في إطار بروتوكولات التعاون الثلاثة التي شهد توقيعهم رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية لهيكلة التطبيقات الحكومية ضمن "مشروع أحمس" بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الخميس 8 ديسمبر

قام اللواء هشام آمنة ، بزيارة إلى محافظة أسوان لتفقد الموقف التنفيذي من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي نصر النوبة وكوم إمبو وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظة أسوان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتضمنت الزيارة عدة فعاليات منها :-

- تفقد مجمع الخدمات الحكومية ببلانة بمركز نصر النوبة ضمن 31 مجمع على مستوى المحافظة ، والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه.

- ثم تفقد مجمع الخدمات الزراعية ببلانة ضمن 31 مجمع، والذى تم تنفيذه بنسبة 100 % على مساحة ٣٣٠ م٢ ، وبتكلفة ٥,٥ مليون جنيه .

- وتفقد مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب ببلانة، والذى تم تنفيذ الأعمال المدنية فيها بنسبة 85 % ، وجارى توريد المعدات الكهروميكانيكية حيث تقع المحطة على مساحة 700 م2 ، وتصل تكلفتها إلى 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم .

- كما تفقد مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو، ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والذى تم تنفيذه بنسبة 75 % .

- واستجاب اللواء هشام آمنة خلال زيارته لمجمع خدمات بلانة ، لطلب أحد المواطنين من كبار السن، للحصول على شقة ، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة حصول المواطن على الشقة، طالما تنطبق عليه شروط الحصول عليها .

- وقدم أهالي قرى النوبة هدية تذكارية إلى اللواء هشام آمنة خلال تفقده اليوم و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعض المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

- وشارك اللواء هشام آمنة ، في افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان والذى افتتحته د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عمر مروان وزير العدل .

- وافتتح وزير التنمية المحلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض "أيادي مصر" للمنتجات التراثية واليدوية بحديقة الشيراتون على أنغام فرق الفنون الشعبية الفلكلورية الأسوانية التابعة لمديرية الشباب والرياضة ، وذلك بحضور معالي محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة وشركة إي أسواق مصر.

- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مبادرة " مصر الرقمية 2022" افتتحت الدكتورة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، محمد القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ، يرافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي و5 مراكز تكنولوجية لتقديم 82 خدمة متطورة للمواطنين.

كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بختام فعاليات 3 دورات هي : دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم وينفذها مشروع السياسات السكانية بالوزارة ، ودورة التحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للاستثمار ، ودورة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال التي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل ، ويستفيد من تلك الدورات 90 متدرباً من جميع المحافظات ، فيما تستمر فعاليات دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي .

الجمعة 9 ديسمبر

أكد وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الـ18 من الخطة التدريبية للمحليات ٣ دورات تدريبية هم : دورة عن إعداد المدرب الرقمي، يستفيد منها 28 متدرب، ودورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية ويستفيد منها 28 متدرب، ودورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ويستفيد منها 21 متدرب، مشيراً الى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل خلال الاسبوع الـ18 للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد منها 72 متدرب .

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