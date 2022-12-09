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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس القيادة اليمني يطالب بوقف تدخلات إيران في شئون بلاده

رئيس مجلس القيادة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي موقف الصين الداعم للشرعية اليمنية، مشيرًا إلى أن القمة العربية الصينية في الرياض فرصة لتحقيق التقدم والتنمية.

وقال العليمي، خلال مشاركته في القمة العربية الصينية بالرياض، إن "توقيت القمة مثالي لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم، والمضي قدما بمبادرات التنمية يتطلب حل النزاعات".

وأضاف العليمي "التنمية تتطلب إيجاد حل لتدخل إيران ودعمها لميليشيات الحوثي، و"يجب دفع ميليشيات الحوثي للرضوخ للقرارات الدولية".

وأضاف "إيران تواصل تسليح ميليشيات الحوثي ويجب وقف التدخلات الإيرانية في شؤون بلادي".

وتابع العليمي "الحرب دمرت اليمن وحولته لبؤرة نشطة لتعزيز العنف ونأمل في بناء استراتيجية موحدة لدعم شعبنا اليمني وتكوين حكومة موحدة".

اليمن رشاد العليمي القمة العربية الصينية ايران الحوثي

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