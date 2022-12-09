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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو لجنة الصناعات الهندسية: يتم تدريب وتأهيل الشركات الناشئة لتصدير منتجاتها

شيماء عليبة عضو
شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية

تحدثت شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية، حوافز للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى. 

وأوضحت عليبة حوارها مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حنان موج، أن غرفة الصناعات الهندسية، تركز على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية ومنافسة للمنتجات الخارجية. 

ساعد الصناع

وأشارت عضو لجنة الصناعات الهندسية، إلى أن اللجنة أطلقت مبادرة “ساعد الصناع”، ويقوم على هذه المبادرة 10 شعب وثلاث لجان.

وأضافت شيماء عليبة، أنه يتم العمل على تدريب وتأهيل الشركات الناشئة لتصدير منتجاتها، لافتة إلى وجود لجنة تعمل على الربط بين المصنعين. 

 

الشركات الناشئة الصناعات الهندسية الشركات تصدير صدى البلد

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