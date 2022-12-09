عضو لجنة الصناعات الهندسية: يتم تدريب وتأهيل الشركات الناشئة لتصدير منتجاتها

تحدثت شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية، حوافز للقطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى.

وأوضحت عليبة حوارها مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حنان موج، أن غرفة الصناعات الهندسية، تركز على أن تكون المنتجات ذات جودة عالية ومنافسة للمنتجات الخارجية.

ساعد الصناع

وأشارت عضو لجنة الصناعات الهندسية، إلى أن اللجنة أطلقت مبادرة “ساعد الصناع”، ويقوم على هذه المبادرة 10 شعب وثلاث لجان.

وأضافت شيماء عليبة، أنه يتم العمل على تدريب وتأهيل الشركات الناشئة لتصدير منتجاتها، لافتة إلى وجود لجنة تعمل على الربط بين المصنعين.