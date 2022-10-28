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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيماء عليبة : ضرورة الرقابة على الأسواق بعد تحرير سعر الصرف | فيديو

شيماء عليبة عضو
شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية

علقت شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية، على قرار الإلغاء التدريجى للعمل بالاعتمادات المستندية. 

وأوضحت عليبة حوارها مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حنان موج، أن إلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا يساهم فى استقرار الصناعة التى واجهت أزمة خلال الفترة الماضية حتى أن بعض المصانع تعثرت.

وأضافت عضو لجنة الصناعات الهندسية، يساهم فى دفع دخول مستلزمات الإنتاج، وبالتالى عودة الإنتاج بصورة كبيرة. 

تشديد الرقابة

 وأكدت شيماء عليبة عضو لجنة الصناعات الهندسية، ضرورة تشديد الرقابة على المنتجات فى الأسواق حتى لا يحدث نوع من زيادة الأسعار.

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