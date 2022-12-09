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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرياضة يشهد حفل انطلاق بطولة العالم للاسكواش للسيدات في نادي مدينتي

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، حفل انطلاق بطولة العالم للإسكواش لفرق السيدات 2022، والتي تستضيفها وتنظمها مجموعة طلعت مصطفى بنادي مدينتي الرياضي، في الفترة من 10 - 16 ديسمبر الجاري.

حضر الحفل، ويليام لوي ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وعمر هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن مصر - فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - أصبحت مقصدًا دوليًا لاستضافة كبرى البطولات بفضل المزايا العديدة التى تتمتع بها المنشآت والبنية الرياضية التحتية، والتى أبهرت العالم أجمع فى مختلف المحافل العالمية التى أقيمت على أرضها.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن دعم القطاع الخاص هو نهج و هدف تعمل الوزارة عليه منذ سنوات، من خلال الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة، ويظهر ذلك من خلال استضافة العديد من البطولات علي أرض مصرية، مضيفًا أن إقامة مثل هذه البطولات في مصر، تأكيدًا علي ثقة الاتحادات الدولية في الدولة المصرية، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم واستضافة هذه البطولة.

وتوجه الوزير بالشكر  لمؤسسة هشام طلعت مصطفى علي دعمهم المستمر للقطاع الرياضي والشبابي في مصر، من خلال تنظيم هذه البطولة التي تدل علي  التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيدًا بالمستوي المتميز الذي يظهر به نادي مدينتي من ملاعب رياضية على أعلى مستوي، كما توجه بالشكر والتقدير للاتحادين الدولي والمصري للاسكواش؛ لجهودهما المستمرة في تطوير لعبة الاسكواش وبخاصة في مصر.

وقام الدكتور أشرف صبحي، بتحفيز لاعبات المنتخب المصري للسيدات المشارك في البطولة، متمنيًا التوفيق والنجاح وتحقيق لقب البطولة علي الأراضي المصرية، قائلًا : " مصر استضافت خلال الأربعة سنوات الأخيرة 162 بطولة بفضل القيادة السياسية والحكومة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة".

تشارك في بطولة العالم للاسكواش للسيدات 17 دولة ، ويضم كل منتخب أربع لاعبات، ومن المقرر أن تُمثل المنتخب المصري نوران جوهر، المصنفة الأولي على العالم، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا ، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم.

البطولة بمشاركة 17 دولة وهي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، هونج كونج، ماليزيا، اسكتلندا، كتدا، ويلز، سويسرا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، فنلندا، الصين، اليابان، بالإضافة إلى مصر.

مدينتي وزير الرياضة اسكواش طلعت مصطفى

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