عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق كفلها القانون لضحايا جرائم الاتجار بالبشر

صورة تعبيرية - الاتجار
صورة تعبيرية - الاتجار بالبشر

نص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًا ونفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأشارت المادة (23) إلي إنه يراعى فى جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

الإحصاء: 71% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر عالميا من النساء والفتيات

بشعار «معاً ضد الاتجار بالبشر»|إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة 5 جنيهات

كما يُراعى كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:

- الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
- الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته.
- الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
- الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
- الحق فى المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
-وفى جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

 

الاتجار بالبشر المجني عليه النيابة العامة الخصوم الإجراءات الجنائية مكافحة الاتجار بالبشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يعلن عن حدث مهم خلال 10 أيام

منشور قاسٍ من طليقته| صدمة لمحبي شيف عربي شهير بعد انفصاله عن زوجته

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

ماذا قالت دنيا سمير غانم عن حمل شقيقتها إيمي؟.. تفاصيل

مشاهدة مباراة هولندا ضد الأرجنتين مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

متحدث الرئاسة : السعودية تشيد بالجهود المصرية في إنجاح القمة العربية الصينية

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مفاجأة.. عمرو أديب: تراجع الأسعار في هذا التوقيت| شاهد

ترشيحاتنا

ماذا أصلي بعد أذان الفجر مباشرة ؟.. كثيرون لا يعرفون

انطلاقة جديدة لـ بيويك "إنفيستا" الرياضية .. تفاصيل

مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا وماذا طلب محامي اللاعب

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تملأ قبره بالرضا والنور والسرور والأنس

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟.. اعرف التوقيت الصحيح قبل الفجر

أستراليا وكندا تفرضان عقوبات على أشخاص وكيانات في إيران وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يشاهد مباراة بكأس العالم أثناء إجراء عملية جراحية

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعره يصل لـ75 ألف جنيه.. نانسي عجرم بـJumpsuit لامع مكرر

كيف تميز بين الذهب الأصلى والمغشوش.. طريقة سهلة وبسيطة

فيديو

يسرا لمنتقديها: مش هنزل للمستوى ده l فيديو

بالدموع.. مصطفى كامل يعين حلمي بكر نقيبا شرفيا للموسيقيين| فيديو

هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي؟.. تفاصيل

الدوري السعودي أم أوروبا؟.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ