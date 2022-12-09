البيت الأبيض يحذر من شراكة دفاعية بين روسيا وإيران

اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن "الشراكة الدفاعية الكاملة" بين موسكو وطهران تلحق "ضررا" بأوكرانيا والدول المجاورة لإيران والمجتمع الدولي.

وأشار كيربي خصوصا إلى استخدام الجيش الروسي لطائرات إيرانية مسيّرة في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا في المقابل "تقدم لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني" الأمر الذي "يحول علاقتها إلى شراكة دفاعية شاملة وكاملة".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه وفقًا للاستخبارات الأمريكية، تدرس موسكو وطهران إطلاق إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة في روسيا.

وتابع أن موسكو تعتزم في المقابل تزويد إيران معدات "متطورة" ومروحيات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات وطائرات مقاتلة. ولفت إلى أن إيران تدرس بيع روسيا "مئات" الصواريخ البالستية.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على "ثلاثة كيانات مركزها روسيا" تنشط خصوصا في "حيازة واستخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية".