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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

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تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، والذي وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.


ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع ب 3 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير عام المستشفى.


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من؛ محمود طارق محمود، مقيم قرية صفط ميدوم ومصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، 13 سنة، ومحمد صابر رجب، 16 سنة، مقيم قرية صفط ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وطارق رمضان عبد الباري، 14 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وشعبان رجب محمد، 19 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالضلوع، ومسعد صابر رمضان، 12 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات.

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