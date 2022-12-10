أحمد موسى: العالم العربي يد واحدة ولا يسمح بالتدخل في شؤونه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدول الأوروبية وامريكا تتابع مخرجات القمة العربية الصينية.

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن لأول مرة يحدث أجتماع كامل بين الصين والدول العربية.

وأكد أحمد موسى، إن العالم العربى الآن يد واحد ، ولا يسمح بالتدخل فى شؤونه، معقبا، يجب دعم التكامل العربى والابتعاد عن الصراعات.

ولفت موسى، إلى أن حان وقت أن تتوقف الدول التدخل في شؤون غيرها بإستغلال ملفات مثل ملف حقوق الإنسان.

وتابع موسى قائلا:" ملف حقوق الإنسان أصبح ورقة محروقة العبوا غيرها".

وأشاد أحمد موسى بكلمة الرئيس الصيني بقمة الرياض مؤكدا أن الصين ليست أمريكا أو روسيا وموقفهم محدد تجاه القضايا.

