ضبط مالك مخبز بلدى بحوزته 36 طن دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لتصرفه فى كمية قدرها 36,55 طن "دقيق بلدى مدعم" قام بتجميعها بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها.



وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.