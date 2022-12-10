هاري ستايلز فى أزمة بسبب حادث سرقة .. تفاصيل

تعرض فريق المطرب الشهير هاري ستايلز إلى السرقة فى البرازيل، بعدما قامت عصابة مسلحة باعتراض السيارة التي كانت تحمل معدات الفرقة .

وجاءت حادث السرقة ليضع فريق هاري ستايلز فى مازق شديد، حيث كانت هذه الحادثة قبل بدء الحقل ببضع ساعات .

وكان قد نال المغني الشهير هاري ستايلز أول جائزة له عن تقديمه عملا تمثيليا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الحفل الذي أقيم أمس بالمدينة الكندية.

خاض هاري ستايلز أولى تجاربه السينمائي مع فيلم Don't Worry Darling ونال إشادة كبيرة عقب عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي رغم الأزمات العديدة القائمة بين أبطاله.

وفي تورونتو عرض للفنان هاري ستايلز فيلما آخرا وهو My Policeman الذي نال عنه جائزة التمثيل وبدء به موسم جوائز الأوسكار الذي من المتوقع أن يكون أبرز نجوم هذا العام.

ووصف هاري ستايلز الجائزة بأنها رائعا، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بتقديم الفيلم ويأمل أن يستمتع به الجمهور مثلما كان الحال بين فريق العمل.