بركات عن خروج البرازيل من كأس العالم: الكورة ليست أسماء فقط

علق الإعلامي محمد بركات، على تأهل كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بالفوز على البرازيل.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يُمكن المقارنة بين فنيات البرازيل وكرواتيا".



وأضاف: "الفكر والتنظيم والطريقة التي اعتمد عليها منتخب كرواتيا واللعب بدون خوف ساهم في فوز كرواتيا على البرازيل".

نيمار بعد الهزيمة..



وواصل: "نيمار مكانش طايق نفسه بعد الخسارة، ولاعبو منتخب كرواتيا نجحوا في التغلب على فنيات لاعبي منتخب البرازيل".



وختم حديثه قائلا: "الكورة لم تعد تعتمد على أسماء، الكورة دلوقتي تجهيز واستعداد"